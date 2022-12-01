Bursa'da sisin etkili olduğu kara yolundaki 3 kazada 3 kişi yaralandı

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bursa-İzmir kara yolunun 57, 58. ve 63. kilometrelerinde trafik kazaları meydana geldi.
2 tır, 2 hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı kazalarda yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazalar nedeniyle yolun İzmir istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlandığı, Bursa yönünde aksama olmadığı öğrenildi.
Ekipler, kazalara karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.