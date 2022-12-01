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  4. Bursa'da sisin etkili olduğu kara yolundaki 3 kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'da sisin etkili olduğu kara yolundaki 3 kazada 3 kişi yaralandı

01.12.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 7 aracın karıştığı 3 kazada 3 kişi yaralandı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bursa-İzmir kara yolunun 57, 58. ve 63. kilometrelerinde trafik kazaları meydana geldi.

2 tır, 2 hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı kazalarda yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazalar nedeniyle yolun İzmir istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlandığı, Bursa yönünde aksama olmadığı öğrenildi.

Ekipler, kazalara karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karacabey sis

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