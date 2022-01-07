YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da suç örgütü operasyonunda 12 kişi yakalandı

Bursa'da suç örgütü operasyonunda 12 kişi yakalandı

07.01.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da suç örgütü operasyonunda 12 kişi yakalandı

Bursa'da suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler 16 farklı adreste yapılan eşzamanlı operasyonda 12 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 fişek, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfek kartuşu ve iki senet ele geçirildi.

Zanlılardan birini arama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…
Bu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölümBu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölüm
Bursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındıBursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındı

Bursa Namaz Vakitleri 7 Ocak Cuma

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:15
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:25

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Cuma

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Emin Eczanesi
Gemlik
Tuğba Eczanesi
Gemlik
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Çiğdem Eczanesi
Inegol
Düzenli Eczanesi
Inegol
Atmaca Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.