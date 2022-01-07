Bursa'da suç örgütü operasyonunda 12 kişi yakalandı

Bursa'da suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler 16 farklı adreste yapılan eşzamanlı operasyonda 12 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 fişek, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfek kartuşu ve iki senet ele geçirildi.

Zanlılardan birini arama çalışmaları sürüyor.



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