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Bursa'da Suriyeli gencin ölümüyle ilgili ikinci iddianame kabul edildi

BURSA HABERLERİ  | 20.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Bursa'da Suriyeli gencin ölümüyle ilgili ikinci iddianame kabul edildi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde pazarda çıkan kavgada darbedilen Suriyeli gencin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, yaşı 18'den büyük sanık hakkında da iddianame hazırlandı.

Yaşları küçük olduğu için Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanan tutuklu 3 kardeşin ardından, diğer kardeş Mustafa S. (22) hakkındaki iddianame de Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye sunuldu.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kimliği tespit edilemeyen Suriyeli bir kadının, M.S'nin (15) bulunduğu tezgaha gelerek domateslerle ilgili pazarlık yaptığı, akşam yeniden geldiğinde almaktan vazgeçtiğini söylediği aktarıldı.

M.S'nin "Almıyorsan çek git." dediği, kadın tezgahın önünden uzaklaştıktan sonra Suriyeli Hamza Acan'ın (17) sanığa "Neden bu şekilde davranıyorsun." diyerek tepki gösterdiği kaydedilen iddianamede, ikili arasında kavga çıktığı belirtildi.

Kavga sırasında M.S'nin Acan'a yumruk attığı, Acan'ın da eline geçirdiği boş plastik sebze kasasını fırlattığı aktarılan iddianamede, kavgaya M.S'nin 3 kardeşinin de karıştığı aktarıldı. İddianamede, aldığı darbelerin ardından düşen Acan'ın, hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İfadesinde, Suriyeli gence vurmadığını öne sürerek suçlamaları reddeden tutuklu sanık Mustafa S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olay

Gürsu'daki semt pazarında 15 Temmuz'da pazarcılık yapan M.S. ile Suriyeli Hamza Acan arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda darbedilen Acan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bursa'da gözaltına alınan M.S. ile Adana'da yakalanan kardeşleri İ.S. (13), R.S. (17) ve Mustafa S. tutuklanmıştı.

Yaşları 18'den küçük 3 kişinin müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilmiş, Mustafa S. hakkındaki dosya ise yaşının büyük olması nedeniyle ayrılmıştı.

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