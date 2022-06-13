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Bursa'da tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı

13.06.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı

Bursa'da tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tabancayla yaralanan iki kişi tedavi altına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki bir işyerinde A.C. ile E.C. ve S.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. yanında bulunan tabancayla A.C. ve E.C'ye ateş ederek yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da tabancayla iki kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı

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