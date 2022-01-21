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Bursa'da tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü

21.01.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tabancayla vurulan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta Suriyeli olduğu öğrenilen ve isimleri henüz belirlenemeyen 1'i kadın 2 kişi tabancayla vuruldu.

Çevredekiler tarafından yakınlardaki özel bir hastaneye götürülen yaralı erkek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadın ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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