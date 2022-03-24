Bursa'da "Tarih ve Şehir Sempozyumu" başladı

Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Bursa'nın geçmişten bugüne tarihi ve kültürel süreçlerinin konuşulacağı "Tarih ve Şehir Sempozyumu" başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonunda yapılan sempozyumun açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olmanın heyecanını yaşadıklarını, aldıkları bu emaneti en iyi şekilde temsil etmenin derdi ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Tarihi mirası yoğun şehirlerin hikayelerinin yüzlerce hatta binlerce yıl öncesine uzandığını dile getiren Aktaş, "Osman Bey'in devlet tasavvurunun merkezinde Bursa vardı ve mutlak alınmalıydı. Uzun bir kuşatma sonrası şehrin fethi, 1326 yılında Orhan Bey'e nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Aktaş, 1326 tarihinin Bursa'nın ve Bursa'ya benzeyen şehirlerin inşa, ihya ve imar sürecinin de başlangıç noktası sayıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bursa bu tarihten itibaren İstanbul'un fethine kadar sadece bir Osmanlı başkenti olarak kalmadı. Büyük bir şehir niteliği kazanması ve sürekli yenilenen ve genişleyen bir şehir olması noktasında sur dışına taşan yapılaşmasıyla önemli eserler kazandı. Bu sempozyumla amacımız Türk dünyası çerçevesinde Bursa'nın kültürel ve fiziksel tarihini, fetih öncesinden sosyo-kültürel kimliğine varıncaya kadar çeşitli perspektiflerle incelemek ve tanıtmaktır."

Bursa Valisi Yakup Canbolat da ipeğin ve zanaatın ilk merkezlerinden biri olan Bursa'nın, aslında yüzyıllarca Roma'nın görkemli hikayesinin düğüm noktasını oluşturduğunu, bu nedenle adını Bitinya Kralı Prusias'tan, ana karakteristik özelliğini de Osmanlı İmparatorluğundan aldığını hatırlattı.

Canbolat, sanayi ve ticaret merkezi olan Bursa'nın aynı zamanda tarım, turizm, kaplıca ve üniversite kenti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bursa, 4 sultan döneminde oluşan şehir kültürüyle sadece bir devletin başkenti değil aynı zamanda yeni coğrafyalarda benzerleri tekrar tekrar üretilerek bir şehir prototipi de oluşturmuştur. El sanatları ve halk sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler arasında seçilen Anadolu'nun batıya açılan kapısı durumunda olan Bursamız, 2020 Yılı Kültür Başkenti Özbekistan'ın Hiva şehrinde düzenlenen Türksoy Kültür Bakanlığı Daimi konsey 38. dönem toplantısında 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmiştir. Bu paye, Bursamıza da oldukça yakışmıştır."

Kültür Konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş ise medeni unsurların kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine vurgu yaparak, "Eğer siz bulunduğunuz medeni unsurları, gençlerinize devredemezseniz, gençleriniz bunu geleceğe ışık tutacak hale getirmezlerse çok acı bir şekilde başka ülkelerin tebaası olurlar. Türk topluluklarına bakıldığında Orta Asya'dan itibaren her biri bir meşale olan büyüklerimiz, atalarımızla bugüne kadar gelmiş bulunmaktayız. Türk toplulukları, medeniyetlerin ışıldadığı topluluklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu moderatörlüğündeki "Fetih Öncesi Bursa" başlıklı birinci oturuma konuşmacı olarak Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar, Dr. Öğretim Üyesi Kutlu Akalın, Prof. Dr. Tülay Metin ve Araştırma Görevlisi Hüseyin Umut Varla katıldı.

Açılışa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile akademisyenlerin katıldığı sempozyum yarın sona erecek.

