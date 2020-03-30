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Bursa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

BURSA HABERLERİ  | 30.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu tahmin edilen 8 heykel, 29 sikke ile altın kolye ucu ele geçirildi

Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'de yaşayan Ş.E'nin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen insan figürlü heykel ve sikkeleri Bursa'da satmaya çalıştığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde buluşan Ş.E. ile H.K, S.P. ve A.A'nın bulunduğu adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, biri Roma, 4'ü Helenistik, 3'ü Frigya dönemlerine ait olduğu düşünülen insan figürlü 8 heykel, 29 altın ve gümüş sikke ile bir altın kolye ucu ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Gözaltı Heykel Jandarma Operasyon Tarihi Eser

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