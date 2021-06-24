YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bursa'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

24.06.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının aracında ele geçirilen çok sayıda tarihi eser Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.Ç'nin tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Şüphelinin Kumyaka Mahallesi'ne geldiğini tespit eden jandarma, R.Ç'nin aracında arama yaptı.

Aramada ele geçirilen Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 bilezik, 2 mühür, Bizans döneminden kalma 5 yüzük, 11 obje, 2 kolye, anahtar, 2 ok ucu, çeşitli dönemlere ait 485 sikke, 2 metal detektörü, 3 el telsizi, kuru sıkı tabanca ve gaz maskesi, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetreGörenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetre
Bursa'da teyzesinin kızını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındıBursa'da teyzesinin kızını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 24 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:28
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Perşembe

Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.