Bursa'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.Ç'nin tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Şüphelinin Kumyaka Mahallesi'ne geldiğini tespit eden jandarma, R.Ç'nin aracında arama yaptı.

Aramada ele geçirilen Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 bilezik, 2 mühür, Bizans döneminden kalma 5 yüzük, 11 obje, 2 kolye, anahtar, 2 ok ucu, çeşitli dönemlere ait 485 sikke, 2 metal detektörü, 3 el telsizi, kuru sıkı tabanca ve gaz maskesi, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz