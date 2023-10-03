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Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları başladı

03.10.2023 13:51 | Son Güncelleme:
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Bursa 20'nci Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 15'inci Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı'nın (BURTARIM 2023) açılışı yapıldı.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, etkinliğin tarım ve hayvancılıkta Avrasya coğrafyasının nabzını tuttuğunu ve Bursa'nın marka değeri olduğunu söyledi.

Geniş ürün gamı ile tarımsal mekanizasyonda hayvancılık ekipmanlarına kadar pek çok ürünün bu fuarlarda tanıtıldığını belirten Kılıç, "Fuarlara memnuniyet her geçen gün artarak devam edecektir. Buna şüphemiz yoktur. Bu fuarlarımızın Bursa yerleşkesinde yapılması da tesadüfi değildir çünkü Bursa ilimiz güçlü sanayisiyle adından söz ettirirken tarımıyla da ön plana çıkmaktadır. Tarım fuarının önemi de buradan kaynaklanmaktadır." dedi.

Bursa'nın yüzde 34'ünün tarım alanlarından oluştuğunu aktaran Kılıç, kentin coğrafi işaretli ürünlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Kılıç, Bursa'nın, tarımsal markalarını dünyaya en iyi tanıtan illerden olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Gemlik tipi sofralık zeytin, siyah incir ve deveci armudu ihracat nedeniyle ulusal pazarda haklı yerini almıştır. İlimiz 60 bin tonu geçkin tarımsal ihracatı ile ülke ekonomimize 400 milyon doları aşkın bir getiri sağlamaktadır. Elbette tarımın yanında Bursa hayvancılığı da ülkemiz açısından büyük öneme sahiptir. Gelişmiş hayvancılık işletmeleriyle ülkemizin verimi ve kalitesi üzerinde bir üretim yapılmaktadır. İlimiz tohumdan sofraya, ahırdan çatala geçen süreçte tarım sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası önemli firmalara da ev sahipliği yapmaktadır. Gelişmiş tarım alanları altyapısı, yerleşik gıda sanayisi, yeniliğe açık üreticileriyle, İstanbul-İzmir arası önemli bir kavşak noktası olan Bursa, tarım sektörüne yem ve yön veren illerden biri olmaya da devam edecektir."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan fuarlar, Vali Yardımcısı Kılıç ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından gezildi.

Türkiye dahil 15 ülkeden 200'den fazla firma ve firma temsilciliğinin katılım sağladığı iki fuar, 7 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

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