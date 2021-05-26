YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti

Bursa'da tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti

26.05.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti

Bursa'da bir kişi tartışma sırasında kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Hasan A, kardeşi İbrahim A'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki evine geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Hasan A, silahla önce kardeşini, sonra kendini vurdu.

Evdeki kız kardeşlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan ve İbrahim A'nın cesetleri otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Bursa'da kuvvetli sağanaktan zarar gören ekili arazilerde zarar tespiti yapılıyorBursa'da kuvvetli sağanaktan zarar gören ekili arazilerde zarar tespiti yapılıyor
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 26 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:33
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:29
Yatsı
22:11

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Fethiye Sağlık Eczanesi
Nilufer
Fethiye Sağlık Eczanesi
Nilufer
Fethiye Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.