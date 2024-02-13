Bursa'da tartıştığı karısını bıçakla öldüren sanık, ilk duruşmada cinayetin detaylarını anlattı

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakkı Koca (54), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Hakkı Koca, maktul Leyla Koca 4 çocuklarının olduğunu ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Olay günü eşini Mudanya ilçesinden aldıktan sonra otomobille kent merkezine doğru geldiklerini belirten Koca, yolda karısının, kendisine ait telefonu alıp onun sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Mustafa Z'yi aradığını anlattı.

Karısının, telefonu kendisine vermesinin ardından aracı durdurup indiğini, Mustafa Z. ile tartıştıklarını dile getiren Koca, daha sonra yola devam ettiklerini kaydetti.

Koca, Mudanya Yolu Caddesi'nde seyir halindeyken eşinin telefonla konuştuğu bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Kiminle görüştüğünü sordum, 'Şimdi sana sorarlar, geldiler' dedikten sonra elindeki telefonu suratıma doğru vurdu. Frene bastım. Maktul araçtan indi, sonrasında ben de araçtan indim peşinden gitmek istedim ama iki adım atıp orada bir adam görünce geri dönüp araçtan bıçağı aldım, maktulün yanına gittim. Arkamdan gelen araçtan bir kadın, iki erkek demir sopalarla indiler, birisi üzerime atladı ben yere düştüm. Bu sırada yanımda maktul eşim vardı, eşim de yere düştü. Ben onun üstüne düşmüş oldum, ilk kez maktul o şekilde bıçaklandı. Sonrasında hatırladığım kadarıyla 2 bıçak darbesi daha vurdum."

Olaya ilişkin görüntülerin de izletildiği duruşmada sanık, "Olay görüntülerdeki şekilde olmuştu. Bazı şeyleri yanlış hatırlamış olabilirim. Arkadaki siyah araçtan inenler, olaydan sonra bana müdahale etmişler." dedi.

Leyla Koca'ya 4 bıçak darbesi vurduğunu öne süren sanık Koca, görüntüleri izledikten sonra arkadan gelenlerin eşinin sevgilisi ve yanındaki kişiler değil, olayı görüp müdahale etmek isteyenler olduğunu belirtti.

Sanık ile maktulün daha önce bir televizyon kanalında katıldıkları programın görüntülerinin istenmesine karar veren mahkeme heyeti, tanık Mustafa Z'nin ifadesinin alınması ve Hakkı Koca'nın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

OLAY

Hakkı ve eşi Leyla Koca (45), Nilüfer ilçesinde 31 Ağustos 2023'te otomobille seyir halindeyken aralarında tartışma çıkmıştı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan Leyla Koca'nın peşinden koşan Hakkı Koca, yol kenarında eşini bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın kurtarılamamıştı.

Olaydan 3 ay önce eşiyle katıldıkları televizyon programında tartıştıkları ortaya çıkan Hakkı Koca tutuklanmıştı.

