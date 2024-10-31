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Bursa'da tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

AA AA
31.10.2024 10:39
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçakla ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan tutuklu sanık Bayram U. (41), müşteki Serkan Alptekin (48) ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, karşı tarafın kendilerine sürekli hakaret ettiğini ve balkondan bir şeyler attığını ileri sürdü.

Olay günü tartıştıkları için karakolluk olduklarını belirten sanık, sonrasında eve döndüklerinde tekrar tartışmaya başladıklarını ifade etti.

Olay esnasında bulduğu bıçağı Alptekin'e vurduğunu dile getiren sanık, "Çok pişmanım. Ben de şikayetçiyim. Müşteki olay öncesinde beni darp, olay esnasında da küfür etmiştir." dedi.

Olayda yaralanan Serkan Alptekin ise olay günü ailesiyle parkta vakit geçirdiğini döndüklerinde kendisinin kahveye geçtiği sırada kızının telefon ederek çağırdığını anlattı.

Kızının, komşularının polisi çağırdığını söylediğini aktaran Alptekin, Bayram U. ile kavga etmeye başladıklarını ve ifade için karakola götürüldüklerini ifade etti.

İfade sonrası gece sokakta ailesiyle yürürken binalarının önünde Bayram U'yu gördüklerini anlatan Alptekin, "Elinde bıçak beni bekliyordu. 'Çekil eve gireyim' dedim, 'giremezsin' dedi ayağa kalktı. 5 bıçak darbesi vurdu, 'öldüreceksen öldür' diye bağırdım. 3 gün yoğun bakımda yattım. Şu anda iş yapmakta zorlanıyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Eşine hayatta hakaret etmiş insan değilim." diye konuştu.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi'nde 21 Temmuz'da aynı binada oturan Bayram U. ve Serkan Alptekin arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu birbirinden şikayetçi olan taraflar karakolda ifade vermişti. Olayın ardından eve dönen taraflar bina önünde tekrar tartışmış, Bayram U, Serkan Alptekin'i bıçakla ağır yaralamıştı.

Alptekin, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Gözaltına alınan Bayram U. ise tutuklanmıştı.

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