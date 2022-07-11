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Bursa'da telefonla genç kızların videosunu çektiği iddia edilen bir şüpheli yakalandı

11.07.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da telefonla genç kızların videosunu çektiği iddia edilen bir şüpheli yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yolda sohbet eden 3 genç kızı cep telefonu kamerasıyla kaydettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'nde sohbet eden S.A. (21), A.B. (20) ve A.M. (20) arkalarında bulunan bir kişinin kendilerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldığını fark etti.

Gençlerin ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ç'yi gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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