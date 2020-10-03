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Bursa’da ticarete yön veren ilk kitapevi

BURSA HABERLERİ  | 03.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

İstanbul dışında ekonomik değerin üretildiği en büyük illerden biri olan Bursa’da bir kitabevi 250 firması listesinde yer aldı.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu yıl 23’üncüsünü gerçekleştirdiği ’İlk 250 Büyük Firma Araştırması’na ilk kez bir kitabevi markası girdi.

Bursa’da ticarete yön veren ilk kitapevi

İstanbul dışında ekonomik değerin üretildiği en büyük illerden biri olan Bursa’da bir kitabevi 250 firması listesinde yer aldı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu yıl 23’üncüsünü gerçekleştirdiği ’İlk 250 Büyük Firma Araştırması’na ilk kez bir kitabevi markası girdi. Bursa’nın en büyük firmalarını belirlemek üzere yapılan araştırmaya katılan binden fazla firma içerisinden en büyük 250 firma belirlendi. Perakende sektöründe kitabevi mağazalarıyla ve e-ticarette yakaladığı yükselişle listede yer alan BKM KİTAP kurucusu Kutbettin Bingölbali, "Bu yola çıktığımızda 16 metrekarelik bir dükkan ile işe başladık, bir kitabevi olarak ışığımız zayıf bir şekilde sadece semtimizi aydınlatıyordu. Sonra yavaş yavaş büyüdük ve şehrimizi aydınlatmaya başladık. Şimdi ise ülkemizde insanımızın yaşadığı her noktaya kitap göndermeye, ışık saçmaya çalışıyoruz. Şehrin en büyük markaları arasında yer almak bizim için en büyük gurur kaynağı. Son yıllarda okuma oranı “Türkiye’de kitap okunmuyor” tezini ortadan kaldıracak şekilde artarak değişiyor. Anadolu’nun en büyük sanayi şehri Bursa’da büyük ölçekli markalar arasına bir kitabevinin girmesi çok özel bir detay. Kitaplarla şehrimize, ülkemize ve milletimize fayda sağladığımız için çok mutluyuz. Kitaplarla şehrimizi ve ülkemizi aydınlatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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