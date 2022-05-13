Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tolga Y. (20) idaresindeki 16 H 9795 plakalı otomobil, Orhangazi ilçesinden Yeniköy istikametine giderken karşı yönden gelen Ufuk Can A'nın kullandığı 34 BRZ 059 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile Tolga Y. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Kemal B. (19) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​



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