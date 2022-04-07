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Bursa'da trafik kazasında motosikletten düşen iki polis memuru yaralandı

07.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da trafik kazasında motosikletten düşen iki polis memuru yaralandı

Bursa'da bir minibüsle polis motosikletinin çarpışması sonucu iki polis memuru yaralandı.

Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'nde A.T. idaresindeki 34 ETS 755 plakalı minibüs ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli iki polisin bulunduğu motosiklet çarpıştı.

Minibüs sürücüsünün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan U dönüşü yapmak istediği sırada yaşanan kazada, polis memurları Mehmet Akgün ve Ali Haydar Kurukafa çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düştü.

Olaya tanık olan polislerin durumu bildirmesinin ardından gelen sağlık ekipleri, polis memurları Akgün ve Kurukafa'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüsün sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis

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