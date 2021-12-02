YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da Türk büyüklerinin hayatı çocuklara kitap ağaçlarıyla okutulacak

Bursa'da Türk büyüklerinin hayatı çocuklara kitap ağaçlarıyla okutulacak

02.12.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Türk büyüklerinin hayatı çocuklara kitap ağaçlarıyla okutulacak

Bursa'da, aralarında Büyük Önder Atatürk, Neşet Ertaş, Aziz Sancar ve Osman Gazi'nin de bulunduğu 100 Türk büyüğünün hayatı, ilkokullara dağıtılan kitap ağaçlarındaki hikaye kitaplarıyla çocuklara okutulacak.

İlkokul çağındaki öğrencilerin Türk tarihindeki önemli kişileri rol model alması, okuma alışkanlığı kazanmaları ve tarihi bilgilere eğlenceli şekilde uluşabilmesi adına yürütülen "Tarih Yazan Çocuklar" projesi, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 3 pilot okuldan Nurettin Gülten Kutlucan İlkokulu'ndaki törenle başlatıldı.

Sporculardan sanatçılara kadar 100 Türk büyüğünün hayatının anlatıldığı kitapların bulunduğu kitap ağaçları, sınıflara yerleştirildi.

Okul bahçesindeki törenden konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehrin mimarisi kadar insanın ihyasının da önemli olduğunu belirtti.

Bu konuda gayret gösterdiklerini aktaran Yılmaz, tüm ilkokullarda kurmayı planladıkları kitap ağaçlarından bahsederek, şunları söyledi:

"Bununla beraber çocuklarımızın hem geçmişten ilham alarak geleceğe hazırlanması hem de bugünü inşa eden büyükleriyle olmaları adına bir proje gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun bizim medeniyetimiz tarih yazan kahramanlarla, bilim adamlarıyla ve sanatçılarla dolu. Çocuklarımız da geçmişten aldıkları bu ilhamla, inşallah bu merhamet medeniyetimizi yeniden inşa edecekler. Bizler böyle bir projeye başlangıç yaptık. Bugün 3 ilkokulumuzda projeyi başlattık. Hayırseverlerimizin de destekleriyle bunu ilçemizdeki tüm ilkokullarda yaygınlaştıracağız ve çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız."

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı da her okula bir kitap ağacı kazandırılmasına yönelik projeyi değerli bulduğunu söyledi.

Yazıcı, çocukların, en değerli hazineleri olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek, devletimiz de o kadar güçlü olur. Bu manada devlet olarak eğitime çok değerli katkıları olmakla beraber, yerel teşkilatlarımızın ve hayırseverlerin katkılarıyla bu süreç güçlenerek devam ediyor." diye konuştu.

Okulun öğrencilerinin önemli şahsiyetleri canlandırdığı törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve okul yönetimi ile aileler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdıGemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 3 Aralık Cuma

İmsak
06:32
Sabah
08:02
Öğle
12:58
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Cuma

Eylül Eczanesi
Nilufer
Eylül Eczanesi
Nilufer
Eylül Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.