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Bursa'da Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için moral etkinliği yapıldı

03.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için moral etkinliği yapıldı

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınarak Bursa'ya gelen aileler ve çocukları için moral etkinliği düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Bursa'ya yerleşen 400 çocuk ve aileleri, çocuk şenliğine katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ndeki öğrenci yurtlarında misafir edilen savaş mağduru çocuklar, Büyükşehir Belediyesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle kampüste düzenlenen şenlikte oluşturulan parkur ve oyun alanlarında eğlendi. Etkinlikte çocuklar için sihirbaz ve kukla gösterileri, bilim şovları ve müzik performansları sergilendi, dondurma ve patlamış mısır ikram edildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Barınma Merkezi Yönetici Vekili Burcu Demir de çocukların eğlencesine ortak oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Nefise Ateş Demir, savaş sebebiyle mağdur olan çocukların üzerindeki travmatik izleri silmek adına etkinliği düzenlediklerini bildirdi.

Tüm çocukların savaştan korunmaya hakkı olduğunu vurgulayan Demir, çocukların savaşın izlerinden biraz olsun uzaklaşmasını istediklerini ve güzel bir gün geçirmelerini arzuladıklarını aktardı.

Ukraynalı çocuklar ise Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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