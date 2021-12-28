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Bursa'da Uludağ eteklerindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü

28.12.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Uludağ eteklerindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da Uludağ eteklerindeki müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde müstakil evde yangın çıktı. Yangın, yan taraftaki eve de sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, dar ve dik yolları nedeniyle mahalleye ulaşmakta zorlandı.

Güçlükle bölgeye ulaşabilen ekipler, alevleri kontrol altına alarak yan eve sıçrayan yangının büyümesini engelledi.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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