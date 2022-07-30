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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

30.07.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin ilçedeki bir ormanlık araziye Hint keneviri ektiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler kenevirleri toplamak ve sulamak için gelen Ö.F.D. (31), O.K. (29) ve Y.D'yi (23) yakaladı.

Bölgede yapılan aramalarda 307 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 150 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya getirildi.

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