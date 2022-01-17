Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezi ve İnegöl ilçesinde 35 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir kilogram metamfetamin, 50 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar, uyuşturucu hap, 6 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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