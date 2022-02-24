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Bursa'da yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

24.02.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

Bursa'da kaçak sigara imal ve satışının engellenmesine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesinde M.Ç'ye ait depoda sigara üretiminde kullanılan çok sayıda bandrolsüz makaron bulunduğunu tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen ekiplerin baskın düzenlediği depoda 2 milyon 910 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve M.F.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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