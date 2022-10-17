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Bursa'da yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu

17.10.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Bursa'da yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yangın çıkan evde tek başına olduğu iddia edilen 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'in Tavşanlı Mahallesi 95. Sokak'taki bir binanın 4. katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Komşuların evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri, evde tek başına olduğu öne sürülen 3 yaşındaki B.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun yangın çıkan evin sahiplerinin öz çocuğu olmadığı, bakımını üstlendikleri öğrenildi.

Öte yandan çocuğun evde yalnız bırakıldığı, yangının da bu sırada çıktığı iddia edildi.

Bursa'da yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu

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