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Bursa’da yangın paniği

31.08.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 3 katlı bir binanın 2. alev alev yandı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangını, bölgeye hızla gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Bursa’da yangın paniği

Merkez, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. Hızla büyüyen alevler sonrası çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, bina ve mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası tamamen söndürülen yangınla ilgili polis, tahkikat başlattı.
Binadan çıkan alevler ise kameralara anbean yansıdı.

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