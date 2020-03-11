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Bursa'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ertelendi

BURSA HABERLERİ  | 11.03.2020 22:17 | Son Güncelleme

Bursa'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ertelendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6-11 Nisan'da yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelendi.

MODEF Fuarcılık ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-11 Nisan'da yapılması kararlaştırılan 43. Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Uğurdağ, detaylı açıklamayı en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

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Bursa ertelendi Fuar İnegöl Mobilya MODEF EXPO

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