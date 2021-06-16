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Bursa'da "Yaren" leyleğin yavrularını doludan koruduğu anlar canlı yayın kamerasında

16.06.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "Yaren" leyleğin yavrularını doludan koruduğu anlar canlı yayın kamerasında

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" leyleğin yavrularını doludan koruduğu anlar, yuvaya yakın noktaya yerleştirilen ve günün 24 saati çekim yapan kameraya yansıdı.

Karacabey Belediyesinin kurduğu "yarenleylek.com" sitesindeki canlı yayının kayıtlarında, 10 yıldır göç mevsiminde Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölgesi Eskikaraağaç'taki yuvasına gelen anne leyleğin, yağış başlamadan yuvadaki 5 yavrusuna tek tek dokunup onları kontrol ettiği görüldü.

Dolu başladığında yavrularını kanatlarının altına alan Yaren'in, onları korumak için kendisini siper ettiği de kayıtlarda yer aldı.

Buna ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, şu ifadeleri kullandı:

"Aniden bastıran yağmurun şiddetini tam zamanında fark ederek korumaya geçen cefalı Yaren leylek. Bu esnada pozisyon alırken yavrulara tek tek dokunmasına ne demeli. Sağanak bir anda doluya çevirince bu kez yavrularını korumak için kendini siper ediyor. Yavruların hepsi sapa sağlam, ebeveynleri de öyle. Bu izlediğiniz doğada baş ettikleri türlü zorluklardan yalnızca biri ve görüyorsunuz ne kadar zorlanıyorlar."

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