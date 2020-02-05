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Bursa'da yeğenini öldüren sanık için müebbet hapis cezası istendi

BURSA HABERLERİ  | 05.02.2020 15:17 | Son Güncelleme

Bursa'da yeğenini öldüren sanık için müebbet hapis cezası istendi

Bursa'da yeğeni iş adamı Fatih Karaman'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz Sevinç, maktul Fatih Karaman'ın eşi Yadigar ve annesi Necla Karaman ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık, şunları anlattı:

"Babadan kalan Bağdat Hurmacısını yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa'da bir fabrika tuttuk ancak mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500'er lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih'in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Ben kendisine durumu sormaya başladığımda bana karşı çıktı, haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı, aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi."

Mütalaasını veren savcı, sanığın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca savcı, sanığın suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim yapılarak cezasının müebbet hapse çevrilmesi talebinde bulundu.

Bu mütalaaya karşı son sözü sorulan Sevinç ise pişman olduğunu belirterek, "Pişmanım, öldürme amacım yoktu. Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım o zaman." dedi.

Anne Necla Karaman ise sanığın pişman olmadığını, cezasında indirim yapılması için bunları söylediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa'da, Bağdat Hurmacısı adlı firmanın sahibi Fatih Karaman (38), 6 Temmuz 2018'de merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'ndeki Çamlıca Kavşağı'nda 16 NYD 01 plakalı aracında eşi Yadigar Karaman ile telefonla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Başından ağır yaralanan Karaman, tedavi altına alındığı Çekirge Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Öldürülen iş adamının dayısı olan katil zanlısı Yılmaz Sevinç, Uludağ'da bir çadırda saklanırken yakalandıktan sonra tutuklanmış, hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan dava açılmıştı.

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