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Bursa'da "Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi" açıldı

AA AA
16.02.2024 13:49 | Son Güncelleme:
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) öncülük ettiği proje kapsamında kurulan "Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi" hizmete girdi.

Bursa'da "Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi" açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı'nda (BUTGEM) açılan merkezle, sektöre nitelikli elemanların kazandırılması amaçlanıyor.

Merkezde incelemede bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren Togg'un, otomotiv endüstrisi ve insan kaynağının nitelikli dönüşümüne katkı sağladığını söyledi.

Yeni nesil araçların yola çıkmasıyla özellikle servis ağlarında şarj istasyonları ve batarya teknolojileri gibi yeni iş alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Burkay, "Bu kapsamda sanayicimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere ülkemizin en büyük mesleki eğitim kurumlarından olan BUTGEM'de Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'mizi hayata geçirdik." dedi.

Burkay, Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen mükemmeliyet merkezinin gerek elektrikli gerekse hibrit ve otonom araçlarla ilgili üretim ve servis ağlarında çalışacak personelin mesleki eğitimlerini sağladığını dile getirdi.

Merkezi, firmaları dönüşümünde önemli bir misyon üstleneceğine inandığını vurgulayan Burkay, şöyle konuştu:

"Gelişen bu ekonomide insan kaynağımızı yeni alanlara hazır hale getirmemiz gerekiyor. Hedefimiz yeni nesil teknolojilerde ihtiyaç olan personel açığını ortadan kaldırmak. Bu gelişmelerin ortaya çıkardığı değişimleri ve yeni yapıyı yakından takip ediyoruz. BUTGEM'de kurduğumuz merkez, Türkiye'de bu alanda ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Projemiz ile otomotiv endüstrisinin lokomotifi olan Bursa'da yeni nesil araç teknolojileri alanında mesleki eğitim altyapısını güçlendirmek, otomotiv ana ve yan sanayiye nitelikli personel yetiştirmek üzere önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak otomotiv endüstrimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

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