YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da yoğun kar mesaisi

Bursa’da yoğun kar mesaisi

14.02.2021 17:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldırım Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale ediyor.İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde yoğun kar yağışından dolayı ulaşımın aksadığı yollar, belediye ekiplerinin yaptığı hummalı kar küreme ve tuzlama çalışması sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.

Yıldırım Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale ediyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde yoğun kar yağışından dolayı ulaşımın aksadığı yollar, belediye ekiplerinin yaptığı hummalı kar küreme ve tuzlama çalışması sonrasında yeniden ulaşıma açıldı. Yıldırım’ın daha ulaşabilir olması amacıyla çalışmalarına 7 gün 24 saat aralıksız devam eden ekipler, 6 adet tuzlama robotu, 1 greyder, 5 adet kepçe küreme, 2 tuz yükleme iş makinesi, 11 açık kasa kamyonet, 4 mini kamyonet ve 200 kişilik karla mücadele ekibiyle ilçe sakinlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kar ve buzla mücadeleyi sürdürecek.
Öte yandan olumsuz mevsim şartlarında sahipsiz can dostlarını da unutmayan Yıldırım Belediyesi ekipleri, kış aylarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için beslenme odaklarına ve muhtelif noktalara kedi, köpek maması ve kuş yemi gibi temel besin maddeleri bıraktı. Ekipler, insanlar gibi sokak hayvanlarının da su ve yiyeceğe ihtiyaç duyduklarını, özellikle kış aylarında yiyecek bulamayan can dostlarının ölmelerinin kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle beslenmelerinin düzenli olarak devam etmesi gerektiğini belirttiler.
Yıldırım’da yoğun kar yağışına karşı her türlü önlemi aldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dün geceden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışından kaynaklı oluşabilecek en ufak olumsuzluğa anında müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olup, kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam edecek. Vatandaşlarımız kış mevsimi süresince olası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonuna iletebilirler” diye konuştu.
Havaların soğumasının ve yağışların artmasının insanlar kadar hayvanlar için de yaşam koşullarını ağırlaştırıldığını vurgulayan Yılmaz, “Kış mevsimi koşullarında hava sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi ve özellikle geceleri suyun donma noktasına ulaşması ile bu sevimli dostlarımız zor bir dönemden geçiyor. Beslenme zorluğunun yanında temel yaşam maddesi olan suya ulaşmak da sokak canlıları için bir o kadar zorlaşıyor. Sokak hayvanlarının bu süreci hayatlarını kaybetmeden atlatması için üzerimize bazı sorumluluklar düşüyor. İnsanların yapacağı ufacık fedakarlıklar, sokak canlılarının hayata tutunmasına büyük katkı sağlıyor. Biz de yerel yönetim olarak, can dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

Bursa Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazar

İmsak
06:27
Sabah
07:51
Öğle
13:23
İkindi
16:17
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Bursa Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

Altın Eczanesi
Nilufer
Altın Eczanesi
Nilufer
Altın Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Diğer Haberler

Yenişehir Belediyesi kapanan yolları açmak için sahada

Yenişehir Belediyesi kapanan yolları açmak için sahada

Kapanan dağ mahallelerinin yolları açıldı

Kapanan dağ mahallelerinin yolları açıldı

Bursa’nın dağ ilçeleri kara teslim

Bursa’nın dağ ilçeleri kara teslim

’YIL-MEK’ ikinci dönem kayıtları devam ediyor

’YIL-MEK’ ikinci dönem kayıtları devam ediyor

Gemlik Belediyesi okulları dezenfekte etti

Gemlik Belediyesi okulları dezenfekte etti

BMF, yalın üretim ve verimlilik anlayışıyla KOBİ’leri yeni sanayi dönüşümüne hazırlıyor

BMF, yalın üretim ve verimlilik anlayışıyla KOBİ’leri yeni sanayi dönüşümüne hazırlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.