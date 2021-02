Bursa’da yoğun kar mesaisi

Yıldırım Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde yoğun kar yağışından dolayı ulaşımın aksadığı yollar, belediye ekiplerinin yaptığı hummalı kar küreme ve tuzlama çalışması sonrasında yeniden ulaşıma açıldı. Yıldırım’ın daha ulaşabilir olması amacıyla çalışmalarına 7 gün 24 saat aralıksız devam eden ekipler, 6 adet tuzlama robotu, 1 greyder, 5 adet kepçe küreme, 2 tuz yükleme iş makinesi, 11 açık kasa kamyonet, 4 mini kamyonet ve 200 kişilik karla mücadele ekibiyle ilçe sakinlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kar ve buzla mücadeleyi sürdürecek.

Öte yandan olumsuz mevsim şartlarında sahipsiz can dostlarını da unutmayan Yıldırım Belediyesi ekipleri, kış aylarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için beslenme odaklarına ve muhtelif noktalara kedi, köpek maması ve kuş yemi gibi temel besin maddeleri bıraktı. Ekipler, insanlar gibi sokak hayvanlarının da su ve yiyeceğe ihtiyaç duyduklarını, özellikle kış aylarında yiyecek bulamayan can dostlarının ölmelerinin kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle beslenmelerinin düzenli olarak devam etmesi gerektiğini belirttiler.

Yıldırım’da yoğun kar yağışına karşı her türlü önlemi aldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dün geceden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışından kaynaklı oluşabilecek en ufak olumsuzluğa anında müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olup, kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam edecek. Vatandaşlarımız kış mevsimi süresince olası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonuna iletebilirler” diye konuştu.

Havaların soğumasının ve yağışların artmasının insanlar kadar hayvanlar için de yaşam koşullarını ağırlaştırıldığını vurgulayan Yılmaz, “Kış mevsimi koşullarında hava sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi ve özellikle geceleri suyun donma noktasına ulaşması ile bu sevimli dostlarımız zor bir dönemden geçiyor. Beslenme zorluğunun yanında temel yaşam maddesi olan suya ulaşmak da sokak canlıları için bir o kadar zorlaşıyor. Sokak hayvanlarının bu süreci hayatlarını kaybetmeden atlatması için üzerimize bazı sorumluluklar düşüyor. İnsanların yapacağı ufacık fedakarlıklar, sokak canlılarının hayata tutunmasına büyük katkı sağlıyor. Biz de yerel yönetim olarak, can dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.