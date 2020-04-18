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Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu

BURSA HABERLERİ  | 18.04.2020 15:36 | Son Güncelleme

Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otoyolun kenarındaki bir çuvalda Afganistan uyruklu kişinin cesedi bulundu.

Bir kişinin, kardeşinin cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayeti şüpheli Afganistanlı İ.K'yi (35) gözaltına aldı.

İ.K'nin ifadesi doğrultusunda, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kurtul mevkisine giderek bölgede araştırma yapan ekipler, yol kenarında çuval içinde ambalaj naylonu ile sarılmış Afganistan uyruklu Hakim Muhammed'in (35) cesediyle karşılaştı.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Hakim Muhammed'i tek kurşunla öldürdüğü öne sürülen İ.K'ye yardım ettikleri iddiasıyla Afganistanlı G.M (26), H.Y. (25) ve A.M'yi (26) de gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim Muhammed'in cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Ceset Cinayet Orhangazi

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