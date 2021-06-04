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Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

04.06.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Engürücük ve İslamköy mahallelerine sefer yapan A.E'nin kullandığı 16 ZT 509 plakalı yolcu otobüsü, Serbest Bölge mevkisinde devrildi.

Kazada otobüsteki yolculardan 4'ü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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