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Bursa'da yolcuların tartışmasında şiddet kullanan şoföre uzaklaştırma

BURSA HABERLERİ  | 04.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

Bursa'da yolcuların tartışmasında şiddet kullanan şoföre uzaklaştırma

Bursa'da, yolcular arasında çıkan tartışmaya şiddet kullanarak müdahale eden otobüs şoförü görevden uzaklaştırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, özel halk otobüsünde bir yolcunun, üzeri çamurlu olduğu gerekçesiyle şoför tarafından otobüsten indirilmeye çalışıldığı iddiasıyla sosyal medya ve basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Otobüsteki tartışmanın, iki gencin çekirdek kabuklarını yere atmasından kaynaklandığı duyurulan açıklamada, "Yolcuların kendi aralarındaki tartışma, otobüs şoförünün de müdahalesiyle istenmeyen boyuta gelmiştir. Ancak şoförün olaya müdahale tarzını asla tasvip etmiyoruz. Şiddetin hiçbir türüne asla taviz vermeyeceğimiz için otobüs şoförü görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Bursa çekirdek kabuğu Görevden Uzaklaştırma otobüs şoförü

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