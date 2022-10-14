Bursa'da Yunus ekiplerinin uygulamalarında aranan 20 şüpheli yakalandı

Bursa'da, kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen metruk evlere yönelik uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Çarşamba ve Altıparmak mahallelerindeki bazı adreslerde asayiş uygulaması yaptı.

Yunus ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 20 zanlı yakalandı.

Uygulamalarda 9 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 50 fişek ve 122 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, Kadın Destek Uygulamasından (KADES) ihbar edilen bir olaya da müdahale etti.

