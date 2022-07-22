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Bursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandı

22.07.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandı

Bursa'da Yunus timlerinin karıştığı kazada 2 polis yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Yunus timlerinin kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 komiser ve 1 polis memuru yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Asayiş Timleri'nde görevli komiser Yahya Balcı'nın (34) idaresindeki motosiklet, Selçukbey Caddesi'nde, karşı yönden gelip dönüş yapmak isteyen N.Ö'nün kullandığı 16 J 1422 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralanan Balcı ve motosikletteki polis memuru Gökhan Işık'ı (46) Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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