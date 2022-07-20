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Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

20.07.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Işıklar mevkisindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye 20 orman personeli, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz ile ilk müdahale aracı sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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yangın Bursa zeytinlik

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