Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman bölge ekipleri ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz