Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

Fındıklı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı.

Yangına Orhangazi Orman İşletme Şefliği ve Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Ekipler, bir saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 10 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü.



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