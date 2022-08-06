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Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

06.08.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

Fındıklı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı.

Yangına Orhangazi Orman İşletme Şefliği ve Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Ekipler, bir saatlik çalışmanın sonunda yangını kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 10 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü.

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