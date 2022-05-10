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Bursa'da zifte yapışan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı

10.05.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da zifte yapışan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı

Bursa'da arazide otlarken zifte yapışan keçi, itfaiye ekibinin yardımıyla kurtarıldı.

Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Avdancık Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban, keçilerinden birinin araziye dökülen zifte yapıştığını gördü.

Hayvanı bulunduğu yerden çıkartamayan çoban, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Bölgeye giden Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, keçiyi yapıştığı yerden çıkarttı.

Postundaki ziftten temizlenen hayvan, sahibine teslim edildi.

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