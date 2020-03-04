Bursa'daki bebek cinayeti davasında anne ve babaya hapis cezası

Doktorların, bebeğin vücudunda darp izleri görüldüğünü bildirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne tutuklanmış, baba Şeref Boğa ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti, anne Aliye Boğa'yı "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet, baba Şeref Boğa'yı ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, mahkumiyet kararı kesinleşinceye kadar Şeref Boğa'ya yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Şeref Boğa da olay tarihinden önce bebeğinin sert bir şekilde düştüğü iddiasının doğru olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Aliye Boğa, mahkemede yaptığı savunmada, olaydan 2-3 gün önce bebeğinin, başını çekyatın sert kısmına vurduğunu iddia etmiş, daha sonra aralarındaki tartışma sırasında kendisine doğru hamle yapan eşinin yanlışlıkla bebeğinin karnına yumrukla vurduğunu öne sürmüştü.

Şeref Boğa ise kızı hastaneye kaldırılırken evde olmadığını söyleyerek, darp iddialarını reddetmiş, eşiyle tartıştıkları sırada eşinin, kucağındaki kızıyla çekyatın üzerine düştüğünü, sürekli ağladığı için ciddi bir durum olmadığını düşünerek o gün hastaneye götürmediklerini belirtmişti.

