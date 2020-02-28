Bursa'daki cinayet davasının sanıkları hakim karşısında

Bursa'da bir kişinin tarlada ölü bulunmasına ilişkin davada 4 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlhan G, Kadriye B, Öztürk T, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Savunmasını yapan sanık İlhan G, olay günü maktul Memduh Altuntop ile buluşarak boş bir alana gittiklerini söyledi.

Maktulün eşiyle ilişkisinin olduğu düşüncesiyle tartıştığını savunan sanık, şunları dile getirdi:

"Bana küfretti, aşağılayıcı sözler söyledi ve saldırmaya başladı. Eline aldığı sert cisimle vurmaya başladı, kendimi savundum ve karşılıklı birbirimize vurduk. Kavganın devamında bir anda üzerinde bulunan el yapımı tabancayı çıkararak bana ateş etmek istedi. Ona sarıldım.

O sırada elime geçen ağaç parçasıyla maktule vurdum, vurduktan sonra kendinden geçti. İkimiz de pişman olduk."

Maktulün uyuşturucu satışı yaptığını öne süren İlhan G, olayın uyuşturucu ticaretiyle ilgisinin olmadığını iddia etti.

Sanık Öztürk T. de olay günü İlhan G'nin çağırması üzerine olay yerine gittiğini ve yerde yüz üstü yatan birini gördüklerini söyledi.