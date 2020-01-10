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  4. Bursa'daki cinayetle ilgili 4 kişi yakalandı

Bursa'daki cinayetle ilgili 4 kişi yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Boş arazide bulunan cesedin Furkan Kahraman'a ait olduğu belirlendi - Gözaltına alınan Kahraman'ın eski kız arkadaşı ve eşinin de aralarında olduğu 4 şüphelinin, Yozgat'ta yaşayan maktulü sosyal paylaşım sitesinde sahte kadın profili oluşturarak kente çağırdıkları öne sürüldü

Bursa'da boş arazide cesedi bulunan kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, maktulün eski kız arkadaşının da aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bulunan cesedin Yozgat'ta yaşayan Furkan Kahraman'a (24) ait olduğunu belirledi.

Ekipler, Kahraman'ın irtibatını tespit ettikleri Bursa'da yaşayan M.D. (28), eşi E.D. (24) ve arkadaşları Ö.Y. (28) ve F.Y'yi (21) gözaltına aldı.

Kahraman'ın, eski kız arkadaşı E.D'yi evlenmesinin ardından da arayarak rahatsız ettiği, durumdan haberdar olan M.D'nin maktulü telefonla aradığı ve aralarında tartışma yaşandığı öne sürüldü.

M.D'nin sosyal paylaşım sitesinde kadın profili oluşturarak Kahraman'la iletişime geçtiği, bir arkadaşının kız kardeşini telefonla görüştürerek onu Bursa'ya davet ettirdiği belirtildi.

Şüphelilerin kente gelen Kahraman'ı buluşma noktasından aldıktan sonra boş araziye götürdükleri, ellerini plastik kelepçeyle bağladıkları, boğazını koli bandıyla sararak darbettikleri ve bıçaklayıp kaçtıkları iddia edildi.

Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde dün yüksek hızlı tren (YHT) hattı çalışmasının yapıldığı bölgedeki boş arazide kimliği belirsiz ceset bulunmuştu.

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Bursa Ceset Cinayet Erkek

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