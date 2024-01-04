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Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 5 zanlı gözaltına alındı

04.01.2024 12:37 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sattığı altınları kendisine emanet etmeleri şartıyla müşterilerine kar payı verdiği sistemden çıkmak isteyenler olunca para ve altınlarla kaçtığı ileri sürülen dolandırıcılık şüphelisi kuyumcu ile 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 5 zanlı gözaltına alındı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma başlattı.

Araştırmalarda, kuyumcu A.Ö'nün (44), arkadaşı H.Ş. tarafından araçla İstanbul'a götürüldüğü tespit edildi.

Teknik takibin ardından aracın konumunu bulan polis, A.Ö'nün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde R.E'nin evinde saklandığını belirledi.

Bursa, Orhangazi ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan baskınlarda, A.Ö. ile ortağı A.F.Ş, çalışanı S.İ, İstanbul'a götüren H.Ş. ve evinde saklandığı R.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ö'nün ilk ifadesinde, "İflas ettim, parayı döndüremediğim için ödemeyi yapamadım. Pişmanım." dediği öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen A.Ö, gazetecilerin "Hakkınızdaki iddiaları kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Etmiyorum." yanıtını verdi.

A.Ö. tarafından mağdur edildikleri iddiasıyla şikayetçi olan 20'yi aşkın kişinin bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca A.Ö'nün, elindeki bir valizle yanındaki kişiyle Orhangazi'deki kuyumcu dükkanından ayrıldığını gösteren güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

"YAVRU" SİSTEMİYLE YÜZDE 4 İLA YÜZDE 30 KAR PAYI DAĞITTIĞI İDDİASI

Orhangazi'de kuyumculuk yapan ve yakın çevresindeki kişilere kendisine emanete bırakmaları şartıyla piyasa fiyatının altında değerlerle cumhuriyet altını satmaya başlayan A.Ö'nün müşterilerinin sayısının zamanla arttığı, "Yavru" adı verilen sistemde, parasıyla gelene altın satan A.Ö, bunu emanetinde tuttuğunu söyleyerek daha sonra belirli periyotlarda yüzde 4 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kar payı dağıttığı öne sürülmüştü.

A.Ö'nün bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altın değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlanması üzerine altınlarını almak isteyen müşteriler, dükkanının kapalı olduğunu görünce telefonla da ulaşamadıkları A.Ö'den şikayetçi olmuştu. Dolandırıcılık şikayetleri üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüphelilerin yakalanması amacıyla polis tarafından özel ekip oluşturulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kuyumcu Bursa İstanbul Orhangazi kar payı

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