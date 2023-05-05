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Bursa'daki kazada yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

05.05.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki kazada yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'daki kazada yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da, otomobilin tıra çarpması sonucu yaralanan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazanın ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan otomobil sürücüsü Ali Alagöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı kazada yaralanan Bahri Yaman'ın tedavisi ise aynı hastanede sürüyor.

Ali Alagöz'ün (72) kullandığı 16 KKT 37 plakalı otomobil, dün Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkisinde N.E. (66) idaresindeki 34 BL 836 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada, sürücü Alagöz ile aynı araçta bulunan Bahri Yaman (62) yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Otomobil Tır kaza

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