Bursa'daki Kökünü Kurutma Operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, operasyonda 95 zanlının yakalandığı anımsatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında belirlenen adreslerde aramalar yapıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid bonzai, 325 gram metamfetamin, 226 sentetik hap, 6 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirilmiş olup, şüphelilerin adli işlemleri halen devam etmektedir. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna duyurulur."

