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Bursa'daki Kökünü Kurutma Operasyonu

07.11.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu'nda bir miktar uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildiğini bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, operasyonda 95 zanlının yakalandığı anımsatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında belirlenen adreslerde aramalar yapıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid bonzai, 325 gram metamfetamin, 226 sentetik hap, 6 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirilmiş olup, şüphelilerin adli işlemleri halen devam etmektedir. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu

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