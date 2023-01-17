Bursa'daki köpekli saldırı davasında baba oğul 4,5 yıl hapisle yargılanacak

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaklaşık 3 ay önce Erol Tosun'un (47) köpek saldırısında yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede savunmalarına yer verilen tutuksuz sanıklar Mehmet Murat Ö. (54) ve oğlu Eyüp Can Ö, köpeğin kendilerine ait iş yerinde çalışan birisine ait olduğunu, kavga sırasında Tosun'a kendiliğinden saldırdığını öne sürerek, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Erol Tosun ise Mehmet Murat Ö'nün, karısının iş ortağının eşi olduğunu belirterek, konuşmak amacıyla söz konusu iş yerine gittiğini aktardı.

Aralarında çıkan tartışma sırasında üzerine köpeğin saldırtıldığını ve kollarından yaralandığını belirten Tosun, köpeği ikinci kattaki iş yerinin penceresinden attığını anlattı.

Sanıklardan şikayetçi olan Tosun, boğuşmanın ardından sanıkların elinden kaçıp sokaktaki kişilerden yardım istediğini ifade etti.

Tosun'a saldıran köpeğin "silah" kabul edildiğini, sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik ifadeler verdiklerini belirten savcı, "kasten nitelikli silahla yaralama" suçundan sanıklara 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

OLAY

Erol Tosun ile eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun'un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö, geçen ekim ayında Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde bir iş yerinde, önceden yaşanan olayla ilgili konuşmak üzere buluşmuştu.

Tosun ile kendilerine selam vermediği iddiasıyla Mehmet Murat Ö. ve oğlu Eyüp Can Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğul tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen köpek, Tosun'u yaralamıştı. Tosun, köpeği ikinci kattaki iş yerinin penceresinden atmıştı.

Erol Tosun, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

