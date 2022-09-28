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Bursa'daki "mandalina" kavgasında iki pazarcıyı silahla yaralayan sanığa hapis cezası

28.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki "mandalina" kavgasında iki pazarcıyı silahla yaralayan sanığa hapis cezası

Bursa'da 5 yıl önce mandalina satın almak istediği sırada tartıştığı iki pazarcı esnafını silahla yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 8 yıl 4 ay, "yaralama"dan 1 yıl 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık polis emeklisi Gürkan E, müşteki sanık Ömer D, müşteki Nuri M. ve taraf avukatları katıldı.

Önceki mütalaasını tekrarlayan savcı, sanık Gürkan E'nin "kasten öldürmeye teşebbüs", Ömer D'nin de "hakaret" ve "yaralama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Nuri M, Gürkan E'nin kendilerini öldürmek için ateş ettiğini öne sürerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları reddeden Ömer D. ise "Ben sanığa vurmadım ancak o, olay sırasında benim vücudumda hayati önem arz eden bölgelerime öldürmek amacıyla ateş etti. Bu nedenle beraatimi, sanığın da cezalandırılmasını talep ederim." dedi.

Sanık Gürkan E, "Ömer D'den benim istediğim yerden mandalina vermesini istediğimde bana küfretti. Daha sonra ise 7-8 kişi üzerime saldırdı. İstem dışı elimdeki tabanca ateş aldı. Ben bilerek, isteyerek, öldürme kastıyla ateş etmedim. Nuri M. de bana doğru bıçakla geldiği için ateş ettim." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Gürkan E'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay, "yaralama"dan da 1 yıl 21 ay hapis cezası verdi. Müşteki sanık Ömer D'ye ise "basit yaralamaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından para cezasına hükmeden heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Yıldırım ilçesi Gökdere Mahallesi'ndeki pazar alanında 2017 yılının ekim ayında, alışveriş yapan Gürkan E. ile pazarcı Ömer D. ve Nuri M. arasında mandalina alışverişi konusundaki anlaşmazlık yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürkan E, beylik tabancasıyla iki pazarcıya ateş etmişti. Olayda iki pazarcı yaralanmış, gözaltına alınan Gürkan E. ise tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan sanık, 2019 yılında verilen ara kararla tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mandalina Pazar silahlı kavga

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