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Bursa'daki oto kiralama firması sahibi cinayeti davasında bir sanık tahliye edildi

13.12.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki oto kiralama firması sahibi cinayeti davasında bir sanık tahliye edildi

Bursa'da geçen yıl iki grup arasında çıkan silahlı kavgada oto kiralama firması sahibinin öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Vural Y, Alican Ç. ve Emre U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 7 sanıktan bazıları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Alican Ç, kavgada ölen firma sahibi Serdar Umur'un annesinden özür dilediğini belirterek, olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Yargılama sürecinde babasının kendisini ziyarete geldiği sırada cezaevi önünde öldürüldüğünü hatırlatan Alican Ç, hakkındaki iddiaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık Vural Y. de olayda sadece kendisini müdafaa ettiğini, tutukluluğu nedeniyle ailesinin de mağdur olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Maktul Serdar Umur'un babası Bülent Umur ise sanıklardan şikayetçi olduğunu ve adalete güvendiklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti Vural Y'nin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer iki sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa'da 7 Haziran 2020'de, Çırpan Mahallesi Sümer Sokağı'nda faaliyet gösteren taksi durağı ile oto kiralama firmasında çalışanlar arasında tartışma çıkmış, olay tarafların yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede büyüyüp bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada silahla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan 4 sanıktan Alican Ç'nin babası, geçen yıl kasım ayında oğlunu ziyaret etmek için gittiği cezaevinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

Tutuklu sanıklardan Semih K. daha önce tahliye edilmişti.

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