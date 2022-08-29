Bursa'daki otobüs kazasında vefat eden 5 kişinin cenazeleri Kütahya'da defnedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tur otobüsünün uçuruma sürüklenmesi sonucu oluşan kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ü Tavşanlı'da, 1 kişinin cenazesi ise Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kazada hayatını kaybeden Kemal Girgin, Nazan Kaytan, Şule Dağdelen ve Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Kalemiş'in cenazeleri Tavşanlı Asri Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze merasiminin ardından Vali Ali Çelik ve Milletvekili İshak Gazel’le birlikte, yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaşarak başsağlığı diledi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Kenan Yiğit'in cenazesi ise Kütahya merkezdeki Yediler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığına defnedildi.



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