Bursa'daki sel bölgesinde seferberlik

Bursa'nın Kestel ilçesinde 21 Haziran'da meydana meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kaybolduğu sel felaketinin ardından bölgedeki enkaz büyük ölçüde kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kestel ilçesine bağlı Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği selde, suya kapılan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

Selden en büyük zararı gören Dudaklı Mahallesi'nde yaraların sarılması için adete seferberlik başlatıldı. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren 200'den fazla personel, BUSKİ ve Fen İşleri bünyesindeki iş makineleriyle bölgeye yoğunlaşan Büyükşehir Belediyesi, köy meydanındaki enkazı kısa sürede kaldırırken şimdi de selden zarar gören evlerde temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına ilçe belediyeleri ve ilgili kamu kurumları da destek verirken hayatın bir an önce normale dönmesi için Kestel'de gece gündüz demeden çaba harcanıyor.