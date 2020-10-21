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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 21.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bursa'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Zanlılar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da dün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi yakalanmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde 370 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve bir av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 20 bin lira ele geçirilmişti.

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